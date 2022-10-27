В Тюмени лошадь сломала мужчине шею. Фото - Госинспекция труда в Тюменской области.

В Тюменской области несчастный случай произошел на конном заводе «Орловский Фаворит». Здесь лошадь чуть не затоптала рабочего.

Он пришел подлечить поврежденную ногу животного вместе с начальником конной части и коллегой. Когда он перевязывал конечность, скакун потерял сознание и начал заваливаться. Это заметил второй рабочий, крикнул, схватил и стал вытягивать коллегу из денника.

– Лошадь задела потерпевшего. Он вышел на улицу, а через пару часов позвонил в фельдшерско-акушерский пункт, откуда его потом увезли в областную больницу. В результате пострадавший получил закрытый перелом в шейном отделе, – сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

Оказалось, что мужчину не ознакомили с результатами профессиональных рисков. Работодатель не контролировал ход выполнения работы и соблюдение трудовой дисциплины. В итоге конный завод оштрафовали за нарушения требований трудового законодательства.