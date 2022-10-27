На улицах Щербакова и Перекопской в Тюмени установили камеры слежения

На улице Щербакова и Перекопской в Тюмени установили камеры слежения. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Щербакова, 207 и Перекопской, 37 в Тюмени установили камеры слежения. Они работают в тестовом режиме.

– Камера на Щербакова уже зафиксировала 30 нарушений правил дорожного движения на пешеходном переходе. Поэтому не стоит удивляться подобным «письмам счастья», – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

До конца 2022 года в областной столице появится еще одна камера. Ее разместят на улице Щербакова, 84. Ее предназначение – фиксировать автомобилистов, которые не уступают дорогу пешеходам.

В этом году в Тюменской области произошло 394 наезда на пешеходов, в них погиб 21 человек, 390 ранены. На нерегулируемых зебрах сбиты 102 человека, один из них погиб, 101 травмирован.