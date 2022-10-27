В Тюмени 27 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 197 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 октября 2022 года увеличилось на 197. Всего с начала пандемии ковид подхватили 247 434 человека.

По состоянию на 27 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 316 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ. Выздоровели за сутки 12 040 человек, это на 4,5% больше в сравнении с 26 октября 2022 года. Выявлено 7 849 новых случаев. Умерли за сутки 82 человека.