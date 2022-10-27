Романы в СМС: тюменцы все чаще пишут умным устройствам. Фото - МегаФон.

С начала года в регионе в 2 раза вырос объем передачи данных, который приходится на интеллектуальные устройства. Тюменцы всё чаще добавляют в свою жизнь системы для охраны дома, сигнализации, умные выключатели, розетки, а также дистанционно управляют шлагбаумами и воротами.

Жители региона активно пользуются мобильными приложениями или SMS-командами для контроля интеллектуальных помощников: ежемесячно на терминалы поступает свыше 250 тысяч задач от пользователей. Этого объема данных хватит, например, чтобы шесть раз подряд скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа Льва Толстого «Война и мир».

– Тюменцы всё больше интересуются эффективным и экономным энергопотреблением, повышением безопасности квартир и автомобилей. Использование интеллектуальных систем помогает решать многие бытовые задачи проще и комфортнее, поэтому закономерно растет спрос и на умных помощников. Чаще всего мы фиксируем этот тренд в крупных городах – столице области, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и других. А также в дачных и коттеджных поселках, где именно мобильная сеть чаще всего обеспечивает работу передающих модулей, – комментирует Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Тюменской области.

Наличие стабильной связи – важное условие работы умных систем. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено в том числе и на обеспечение бесперебойного функционирования тысяч подобных устройств. Так, с начала года МегаФон модернизировал и запустил свыше 120 базовых станций в Тюменской области. В программу улучшений вошли как крупные города – Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск, Боровский, так и небольшие населенные пункты – Гусево, Московский, Покровское, Тоболово, Боровинка, Гагарино, Демьянское, Леваши, Уват и многие другие.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройств учета, особенно электроэнергии. Для этого в Тюменской области также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.