В Тюменской области огромный алабай нанес страшные раны женщине-соседке. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тобольский суд обратилась женщина, которую покусал разъяренный алабай. Она показала фотографии страшных ран.

Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел вечером 3 июля 2022 года. Она спокойно шла по улице в микрорайоне Анисимово и никого не трогала. Вдруг на нее набросилась огромная собака и несколько раз укусила за бедро.

– Тоболячка стала кричать, выбежал хозяин пса и увел животное. Потерпевшая обратилась в полицию, а потом в суд. Она хочет взыскать с мужчины 40 тысяч материального вреда и компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Женщина пожаловалась, что она очень стрессовала, покупала лекарства и не могла работать. Она недополучила зарплату в сумме 28 000 рублей.