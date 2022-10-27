Тюменские спасатели едут на помощь мужчине, у которого сломался болотоход: он ждет помощь почти сутки

В Тюменской области мужчина на сломавшемся болотоходе почти сутки ждет спасателей. Фото - Тобольский Поисково-Спасательный Отряд ТОСЭР.

В Тюменской области спасатели направляются к мужчине, у которого сломался болотоход. Ранее о ЧП в социальных сетях со срочной просьбой помочь рассказала его супруга.

«Муж уехал на рыбалку на озеро Щучье на болотоходе, он сломался, не доехав до места один километр. Позвонил в 17.00 (это произошло накануне, 26 октября) и сообщил это мне. Позвонили в МЧС, на что там ответили, что угрозы жизни нет, идите пешком, есть дорога. До ближайшего населенного пункта 40 км, на улице темно, вокруг болото, дороги как таковой нет. Он без теплой одежды, без крыши над головой, на улице ночь, погода минусовая», – сообщила переживающая за жизнь мужа женщина.

На данную минуту известно, что спасатели тобольского поисково-спасательного отряда находятся на пути к рыбаку. «Работа еще не завершена», – отметил начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.