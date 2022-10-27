Под Тобольском хозяйка кафе избила недовольную музыкой посетительницу. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тобольской полиции позвонила 43-летняя местная жительница и заявила, что ее избили. Она рассказала, как всё произошло.

Женщина приехала в село Ярково в гости и пошла отдыхать в кафе. Ей не понравилась музыка, которая играла из колонок в заведении. На беседу вышла хозяйка кафешки. Она ударила недовольную посетительницу по лицу и в живот.

– 32-летнюю подозреваемую отвезли в отдел полиции и допросили. Свою вину она признала. Селянку привлекли к административной ответственности за побои, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.