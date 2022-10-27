Несколько районов Тюменской области побили рекорд по сбору зерна. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Несколько районов Тюменской области побили рекорд по сбору зерна. Александр Моор поздравил аграриев с отличным результатом.

Так, в Исетском районе собрали более 200 тысяч тонн зерна, почти 290 тысяч – в Ишимском, более 88 тысяч тонн зерна обеспечили нижнетавдинские аграрии и почти 84 тысячи тонн – юргинские. В общем же валовой сбор составил более 2 млн тонн – это близкий к рекордному показатель.

– С одного гектара получили в среднем свыше 500 центнеров овощей открытого грунта. Такого показателя еще не было в истории нашей области. На сегодня собрали более 53 000 тонн овощей, – сообщил губернатор в социальных сетях.

С полей в этом году убрано почти 234 000 тонн картофеля. Урожайность – 291 центнер с гектара. На сегодняшний день обработано 95% почвы под урожай 2023 года.