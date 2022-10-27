На улице Дзержинского в Тюмени, которую превращают в пешеходную, появились большие качели. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Дзержинского в Тюмени, которую превращают в пешеходную, появились большие качели. Местным жителям понравилась такая задумка, качели на цепях и даже имеют подсветку.

«Самое время кайфовать на свежем воздухе», – пишет в социальных сетях один из местных жителей. Действительно, погодка на улице в эти дни что надо: солнечно и вполне тепло для такого времени года.

Кстати, подобные качели не так давно установили у местной администрации. Их стоимость – более 13,45 млн рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на благоустройство улицы Дзержинского в Тюмени потратят 510,1 миллиона рублей из городского бюджета. Местные власти уже определились с подрядчиком, который обязан выполнить все работы до 31 октября 2023 года.

Превращать из улицы с двусторонним движением в чисто пешеходную улицу Дзержинского будет ООО «Региональные строительные технологии». Сотрудникам компании предстоит разместить арт-объект, детскую игровую зону с горками и качелями со светодиодной подсветкой. Здесь же появится и велопарковка вместе с прогулочной зоной. Из проектно-сметной документации известно, что планируется озеленение территории: тут высадят липы, яблони, березы и ели.