В Тюмени у такси мужчина ударил своего друга ножом в грудь. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции позвонил очевидец и сообщил, что в проезде 9 Мая один мужчина ударил другого ножом. На место происшествия срочно приехали наряд ППС и следственно-оперативная группа.

Стражи порядка выяснили, что потерпевший, 1995 года рождения, и его 46-летний друг пили алкоголь дома, а потом захотели продолжить пьянку в кафе. В такси они поругались.

– Когда они вышли из автомобиля, старший товарищ достал нож и ударил им оппонента в грудь. Очевидцем происшествия стал таксист, который попросил прохожего вызывать скорую помощь и полицию, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и заявил, что не контролировал себя из-за алкогольного опьянения. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.