Представитель администрации президента похвалил тюменские власти за качественную работу. Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

Заместитель начальника Управления делами Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев посетил Тюмень. По словам мэра города Руслана Кухарука, он похвалил местные власти за качественную работу.

– Это касается не только организации работ по оказанию необходимой помощи участникам СВО и членам их семей, а также беженцам, общественно значимой деятельности волонтерских штабов, но и возложенных на органы власти прямых обязанностей. Объекты, которые он посетил, напрямую влияют на улучшение условий и повышение качества жизни тюменцев, – сообщил Кухарук.

Известно, что в Тюмени Грачев посетил строящиеся в микрорайоне Ямальский-2 детский сад «Снежинка» и школу на 1200 учебных мест (в границах улиц Арктической – Ямбургский проезд – Андрея Бушуева). Также он пообщался с волонтерским штабом движения «Мы вместе» и с представителями регионального отделения партии «Единая Россия».