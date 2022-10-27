ГИБДД Тюмени опубликовало топ «серийных» нарушителей ПДД. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

ГИБДД Тюмени опубликовала топ «серийных» нарушителей ПДД. Все они ездят на архивных незарегистрированных номерах.

Так, один из водителей разъезжает на «Лексусе» (номер Р452ХО174). Он 90 раз нарушил правила дорожного движения, из них 61 раз превысил скорость. У другого тюменца «Хендэ-Акцент» (У584СН72), он допустил 51 нарушение ПДД (49 из них – превышение скорости).

Третий – собственник «Мерседеса» (Н590ЕУ797). У него в копилке 45 нарушений ПДД, а у владельца «БМВ» (Х372ВВ790) их 39. Меньше всего штрафов у водителя ВАЗ-21130 (государственный номер М159МК72), допустившего 34 нарушения ПДД.

– Нарушителей отслеживают с помощью камер, после чего задерживают в одной из поездок, выписывая постановления. В случае неуплаты выписанных штрафов в установленный срок к нарушителям применяются меры правового характера, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.