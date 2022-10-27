В Тобольске приведут в порядок бомбоубежища. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске приведут в порядок бомбоубежища. Такое поручение дал мэр духовной столицы Сибири Максим Афанасьев.

Из постановления, размещенного на сайте городской администрации, следует, что руководители предприятий и организаций, на чьем балансе есть защитные сооружения гражданской обороны, должны обеспечить их сохранность и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению.

Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Проверка состояния защитных сооружений является регулярным мероприятием в рамках федерального закона «О гражданской обороне». Стоит отметить, что в мирное время эти сооружения могут использовать в целях экономики и обслуживания местного населения.