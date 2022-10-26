На тюменском комбинате ввели в эксплуатацию оборудование для лазерной маркировки продукции Фото: Пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Реализация очередного инвестиционного проекта стоимостью 3,5 миллиона рублей завершилась на тюменском комбинате компании «Свеза». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, в компании ввели в эксплуатацию оборудование для лазерной маркировки продукции. Оно позволит идентифицировать для каждого листа фанеры дату, время его производства и рабочую смену, в которую он был выпущен. Скорость работы линии упаковки тоже увеличилась.

Подобная идентификация говорит о клиентоориентированности производителя и ответственности, которую он несет за каждую плиту, говорят специалисты. Нестираемую лазерную маркировку наносят на торцевые кромки фанеры или на поверхность листа буквально за секунду. Вся информация также загружается в программу на выбранном языке.

По данным департамента инвестполитики, преимущество лазерного оборудования в неиспользовании расходных материалов. А это значит, что установке не нужно денег на содержание, заправку и чистку.

Напомним, в 2019 году группа компаний «Свеза», куда входит Тюменский фанерный завод, модернизировала производственные мощности комбината на 30%. В развитие проекта инвестировали более 450 млн рублей. Большую часть денег направили на обновление оборудования и расширение линий производств. Кроме того, здесь улучшили условия труда (модернизирована система вентиляции в цехах) и реализовали проект по раздельному сбору мусора, вторичной переработке отходов и их использованию.

В цехах завода стоит итальянское, японское и финское оборудование, на котором каждый год выпускается более 90 тысяч кубометров фанеры.