В Тюменской области для детей с нарушениями двигательной функции закупили уникальный автоматизированный комплекс Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Пять современных высокотехнологичных роботизированных тренажеров закупили в 2022 года в тюменский детский лечебно-реабилитационный центр «Надежда» в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» нацпроекта «Здравоохранение». Как сообщили в региональном депздраве, из этого числа уже введен в эксплуатацию автоматизированный аппаратно-программный комплекс для восстановительной терапии пациентов с нарушением двигательной функции.

Этот комплекс уникален тем, что позволяет одновременно работать с мышцами туловища и нижних конечностей. Пациента садят на кушетку, инструктор закрепляет манжеты на теле пациента и запускает компьютерную программу. Всё это время пациент чувствует, что он как будто находится под водой, что позволяет компенсировать гравитацию.

Движения задают при помощи системы электроприводов, и пациент сам участвует в построении движения вместе с системой. На экране включается виртуальная игра, в которой выполняются специальные задания, что позволяет заинтересовать и мотивировать ребят на успех реабилитационного процесса.

По словам главного врача центра «Надежда» Веры Змановской, вертикальная поза вызывает усиление мышечного тонуса. В лежачем положении рефлексы выключаются, и аппарат с помощью компьютера задает программу действий (плавание, шаг и т. д.)

– Мышечная система начинает работать гораздо быстрее и активнее. Быстрее, чем это получается при обычной гимнастике, – отметила Вера Змановской.

В рамках курса медицинской реабилитации бесплатные (по страховому полису) занятия на тренажере прошли уже 139 пациентов.