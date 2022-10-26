Тюменские ревматологи, травматологи и терапевты обменялись опытом с коллегами из российских регионов

В Тюменской области прошла научно-практическая конференция Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 200 специалистов приняли участие в научно-практической конференции «Ревматологические заболевания в свете новых клинических рекомендаций», которая прошла в Тюмени 21 и 22 октября 2022 года. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, обсудить актуальные вопросы и обменяться опытом ведения пациентов смогли ревматологи, травматологи, терапевты и врачи общей практики.

По словам заведующей ревматологическим отделением ОКБ № 1 Ирины Патрикеевой, в онлайн-конференции поучаствовали врачи из Анапы, Волгограда, Казани, Набережных Челнов, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Минска и из других городов и регионов.

Спикеры, в числе которых главный внештатный специалист-ревматолог регионального депздрава Ирина Патрикеева, врач-ревматолог консультативной поликлиники № 1 ОКБ № 1 Игорь Малых, к. м. н., доцент кафедры терапии с курсами эндокринологии, функциональной и ультразвуковой диагностики ИНПР, врач-ревматолог ревматологического отделения ОКБ № 1 Ольга Николаева, рассказали о многих заболеваниях.

Так, системная красная волчанка, системные васкулиты, лечение заболеваний в период пандемии Covid-19, подагра, остеоартроз – это далеко не полный перечень тем, затронутых в рамках мероприятия. Как отметила Ирина Патрикеева, такие встречи важны для врачей, ведь конференция является стимулом для развития и внедрения новых подходов и профессионального роста.

Главной же целью конференции стало обсуждение и внедрение новых рекомендаций в лечении пациентов с ревматологическими заболеваниями, чтобы повысить эффективность лечения и профилактики болезней.