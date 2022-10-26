В Бердюжье впервые покажут спектакль по мотивам «Женитьбы Бальзаминова» Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

В Бердюжье 11 ноября 2022 года состоится премьера спектакля народного театра «Премьера» по пьесе А. Островского «Праздничный сон – до обеда». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, спектакль поставили с использованием гранта (300 тысяч рублей) регионального департамента культуры на оказание поддержки любительского творческого коллектива в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В основу спектакля легла история о молодом чиновнике Бальзаминове, которому снится сон, сулящий богатство (по словам его матери). Скоро к Бальзаминову приходит сваха и рассказывает, что в главного героя влюблена дочь богатой купчихи. Приданое сулит молодому чиновнику 300 тысяч рублей, поэтому он соглашается поехать свататься. Но из провинции приезжает дядя Капочки, и женитьба Бальзаминова с дочерью купчихи оказывается на грани срыва…

По словам режиссера театра «Премьера» Анастасии Журавлевой, которую в 2015 году признали лучшим работником муниципальных учреждений, она запрещает актерам смотреть вышедшие экранизации. Это сделано для того, чтобы они не копировали увиденное, а сами поработали над ролью и привнесли в неё что-то свое.

– Наши актеры танцуют, поют. На премьеру зрители приедут со всего района, билеты уже распроданы, – рассказала Анастасия Журавлева.

Костюмы для спектакля сшила одна из артисток народного театра, профессиональная швея Анжелика Шумилина. Звукорежиссер поработал над музыкальным оформлением, поэтому у каждого актера есть своя «тема», дополняющая образ.