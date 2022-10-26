В Тюмени спасатели вытащили из воды девочку, упавшую с моста Влюбленных Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени девушка-подросток упала в воду с моста Влюбленных. Об этом сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

– В 15.10 по системе 112 поступила информация об упавшем с моста человеке. Спасатели ГКУ ТО ТОСЭР выдвинулись к месту ЧС на лодке с центральной спасательной станции ТОСЭР. Извлекли молодую девушку из воды живую. Транспортировали на станцию, предоставили сухую одежду, напоили горячим чаем и передали её сотрудникам скорой помощи – рассказали в службе.

В происшествии разбирается полиция.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Тюмени мужчина упал с моста и разбился. Трагедия произошла 16 июля на пересечении улиц Запольной и Первомайской.