Энергетики пополнили автопарк для обслуживания энергообъектов Тюменского макрорегиона

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«Россети Тюмень» с начала текущего года выделили свыше 100 млн рублей на покупку новой спецтехники в ХМАО–Югре, ЯНАО и Тюменской области. Новая отечественная спецтехника – малогабаритные вездеходы, современная передвижная лаборатория и погрузчики – будут привлекаться для выполнения производственных задач на подстанциях и ЛЭП, обеспечивающих электроэнергией порядка 3,8 млн человек.

Для обслуживания электросетевых объектов в ХМАО–Югре энергетики приобрели два малогабаритных вездехода. Техника значительно упростит доступ к подстанциям и ЛЭП, находящимся в труднодоступной местности – один вездеход способен заменить сразу четыре вида транспорта: квадроцикл, снегоход, болотоход и лодку. Для землеустроительных работ, расчистки территорий энергообъектов и подъездов на Ямале энергетики смогут привлекать три фронтальных погрузчика. Автопарк электросетевого предприятия в Тюменской области пополнился передвижной лабораторией высоковольтных испытаний (ЛВИ) на базе автомобиля «КамАЗ». Специалисты используют ЛВИ для плановых испытаний подстанционного оборудования и кабельных линий, а также оперативного поиска скрытых дефектов в нештатной ситуации.

Сейчас в распоряжении системообразующей энергокомпании находится более 1 200 единиц автомобильной и специальной техники. Пополнившие автопарк современные и надежные машины существенно помогут своевременно и оперативно выполнять производственные задачи в условиях сурового северного климата Западной Сибири. Отметим, что до конца года «Россети Тюмень» планируют закупить еще 15 единиц спецтехники для обслуживания энергообъектов на территории ХМАО и ЯНАО.