Поисковики Тюменской области вернулись со Всероссийского слета с дипломами и призами

Четырнадцать бойцов отряда «Савояр», «Пионер» и «Память сердца» представили Тюменскую область на IX Всероссийском слете школьных поисковых отрядов во всероссийском детском центре «Орленок». Торжественное закрытие мероприятия состоялось 24 октября, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области.

Все три недели на берегу Черного моря участники профильной смены в возрасте от 14 до 16 лет обучались по образовательной программе «Школа юного поисковика». В нее вошли дисциплины:

– учебная эксгумация;

– документирование поисковых работ;

– архивная работа с электронными базами данных Министерства обороны РФ;

– поиск предметов металлодетектором и щупом;

– туристическая подготовка;

– первая доврачебная помощь и др.

В завершение программы ребята сыграли в игру «Тропа поисковика», в которой поисковики прошли испытания по изученным темам. Экзаменом после игры стал командно-личный зачет.

По словам участницы тюменского школьного поискового отряда «Пионер» Марии Беловой, городская школа поисковика ничем не хуже всероссийской.

– Наши педагоги дают нам больше материала, а на практике все дети могут позаниматься, например, с поисковыми инструментами. Все успевают попрактиковаться, – рассказала Маша.

Кроме образовательной программы поисковики занимались строевой подготовкой, стрельбой из пневмата, посещали музеи. По результатам зачета в этих направлениях пять поисковиков из Тюменской области были отмечены как призеры и победители.

Отметим, что профильная поисковая смена проходила с 5 по 25 октября в Туапсинском районе Краснодарского края. В ней поучаствовали 118 юных активистов поисковых отрядов из 27 регионов России.