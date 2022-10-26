Поисковики Тюменской области вернулись со Всероссийского слета с дипломами и призами
Четырнадцать бойцов отряда «Савояр», «Пионер» и «Память сердца» представили Тюменскую область на IX Всероссийском слете школьных поисковых отрядов во всероссийском детском центре «Орленок». Торжественное закрытие мероприятия состоялось 24 октября, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Тюменской области.
Все три недели на берегу Черного моря участники профильной смены в возрасте от 14 до 16 лет обучались по образовательной программе «Школа юного поисковика». В нее вошли дисциплины:
– учебная эксгумация;
– документирование поисковых работ;
– архивная работа с электронными базами данных Министерства обороны РФ;
– поиск предметов металлодетектором и щупом;
– туристическая подготовка;
– первая доврачебная помощь и др.
В завершение программы ребята сыграли в игру «Тропа поисковика», в которой поисковики прошли испытания по изученным темам. Экзаменом после игры стал командно-личный зачет.
По словам участницы тюменского школьного поискового отряда «Пионер» Марии Беловой, городская школа поисковика ничем не хуже всероссийской.
– Наши педагоги дают нам больше материала, а на практике все дети могут позаниматься, например, с поисковыми инструментами. Все успевают попрактиковаться, – рассказала Маша.
Кроме образовательной программы поисковики занимались строевой подготовкой, стрельбой из пневмата, посещали музеи. По результатам зачета в этих направлениях пять поисковиков из Тюменской области были отмечены как призеры и победители.
Отметим, что профильная поисковая смена проходила с 5 по 25 октября в Туапсинском районе Краснодарского края. В ней поучаствовали 118 юных активистов поисковых отрядов из 27 регионов России.