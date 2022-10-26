В Тюмени иностранцы без регистрации пытались дать взятку гаишникам. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени иностранцы пытались дать взятку инспекторам ДПС. Они ехали на «Ладе» пятой модели по улице 50 лет Октября.

– В машине находились пять иностранных граждан. Двое из них не смогли предоставить документы, подтверждающие законность нахождения в России. Один из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

На водителя стали оформлять административный материал. В это время 22-летний мужчина передал документы, в которых лежала одна тысяча рублей.

Факт дачи взятки задокументирован в установленном порядке. Водителя и двоих пассажиров увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.