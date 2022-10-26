В Тюменской области модернизируют деятельность службы занятости Фото: Пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области

Мероприятия по повышению эффективности деятельности службы занятости реализуются с 2021 года в тобольском кадровом центре «Работа России» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, основной вектор работы модернизированного кадрового центра – отказ от неэффективных подходов к трудоустройству в пользу индивидуальной помощи каждому обратившемуся.

Основная задача проекта «Содействие занятости» – изменить технологию оказания услуг и перейти к проактивным методам работы с клиентами. Обращаясь в кадровый центр, граждане и работодатели получают полную информацию об услугах службы занятости и других ведомств. В соответствии с жизненными ситуациями людей и бизнес-ситуациями работодателей консультанты помогают решать возникающие вопросы по принципу одного окна.

– Исходя из запросов клиентов расширяется перечень услуг, осуществляется их индивидуальное сопровождение. Применяются новые подходы к содействию занятости граждан при взаимодействии с различными структурами органов местного самоуправления, – рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Жизненные и бизнес-ситуации консультанты центра уже активно применяют. Сейчас разрабатываются и апробируются новые ситуации:

– содействие трудоустройству инвалидов, нуждающихся в сопровождении при содействии занятости;

– организация занятости несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в областном межведомственном программном комплексе «Банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»;

– профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование граждан с учетом потребности работодателя;

– стажировка выпускников и граждан, ищущих работу, как эффективный инструмент кадровой политики.