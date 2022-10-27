Новости Тюмени сегодня: последние тюменские новости за неделю, новости Тюменской области, района

Рассказываем последние тюменские новости за неделю, новости Тюменской области, района. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем последние тюменские новости за неделю, новости Тюменской области, района. «Комсомолка» собрала для вас самые актуальные события.

Тюменским полицейским поручили актуализировать планы работы, исходя из реальных угроз. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на первом заседании только что созданного по указу президента Владимира Путина регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности.

В Тюмени суд продлил арест 25-летнему Роману П., 28-летнему Данилу Ч. и 27-летнему Юрию Н., которых обвиняют в участии в террористическом сообществе, а также 27-летнему Никите О. (его обвиняют в создании террористического сообщества), а еще 24-летнему Кириллу Б. и 23-летнему Денизу А., обвиняемым в незаконном изготовлении взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.

В Тюмени мужчин обзванивает бот с требованием явиться в военкомат. Об этом рассказали сами местные жители в социальных сетях.

«Звонит номер (подписан как Тюменская область), говорит робот, мол, явиться к пункту сбора (не помню улицу, куда там надо). Факт в том, что ни комиссию военную, ничего не проходил для этого. Повестку не получал. Как реагировать на такие звонки. Пробил номер – пишет реклама, спам, игнор», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».