Александр Моор провел первое заседание регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности

Тюменским полицейским поручили актуализировать планы работы, исходя из реальных угроз. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменским полицейским поручили актуализировать планы работы, исходя из реальных угроз. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на первом заседании только что созданного по Указу президента Владимира Путина регионального оперативного штаба по обеспечению безопасности.

– Рассмотрели вопрос защищенности мест массового пребывания людей. Общественному порядку и охране важных объектов уделили самое пристальное внимание. Сразу успокою – никаких дополнительных ограничительных мер вводить в Тюменской области не планируем, – заявил Моор.

Также на заседании обсудили вопросы обеспечения нужд воинских формирований. Как подчеркнул губернатор, одна из задач оперативного штаба – содействие Вооруженным силам РФ.