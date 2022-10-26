Алкоголь стал обходиться дороже тюменцам. Фото: Ольга Крыльцова

Алкоголь стал обходиться дороже тюменцам. Его стоимость выросла более чем на 14 процентов по сравнению с 2021 годом.

Больше всего подорожал сахар – на 24,6% и кондитерка – на 20,9%, хлеб – на 17,4%, сливочное масло – на 13%, сыр – на 11,3%.Что подешевело, так это куриные яйца – на 8,6%, а еще овощи и фрукты – на 14,3%.

Больше всего рост отразился на сфере туризма – 46,3%, страховых компаний – на 18,6%, банков – на 16,4%. В ветеринарных клиниках стоимость услуг увеличилась на 31%. Цены на дизельное топливо выросли на 3,6%, на бензин автомобильный –1,4%, передает Тюменьстат.