Тюменку увезли в больницу после избиения чайником. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию поселка Голышманово поступило сообщение от 41-летней местной жительницы. Женщина заявила, что ее побил сожитель.

Полицейские задержали 42-летнего мужчину, который уже три раза сидел в тюрьме. Выяснилось, что вечером он с любимой выпивал алкоголь, пока та не захотела спать. Сельчанин не хотел ее отпускать, толкнул и ударил электрическим чайником по голове.

– Пострадавшую увезли в больницу. Согласно результатам судебно-медицинского заключения, потерпевшей причинен легкий вред здоровью в виде раны волосистой части головы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.