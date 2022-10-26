В детские сады Тюменской области пошли 79 детей переселенцев с территорий Новороссии и Украины. Фото: Ольга Крыльцова

В детские сады Тюменской области пошли 79 детей переселенцев с территорий Новороссии и Украины. Об этом сообщили в информационном портале правительства региона.

– 154 ребенка пошли в школы, 17 – в ссузы. Медпомощь получили 909 человек, в том числе 254 ребенка. Трудоустроены 140 человек, – проинформировали в ведомстве.

Также стало известно, что более 20 национальных общественных объединений оказали гуманитарную помощь переселенцам.