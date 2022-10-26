В Тюмени продлили арест молодым людям, которые хотели взорвать бомбу у ТЭЦ-2. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени суд продлил арест 25-летнему Роману П., 28-летнему Данилу Ч. и 27-летнему Юрию Н., которых обвиняют в участии в террористическом сообществе, а также 27-летнему Никите О. (его обвиняют в создании террористического сообщества), а еще 24-летнему Кириллу Б. и 23-летнему Денизу А., обвиняемым в незаконном изготовлении взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.

– Кирилл и Дениз будут находиться в СИЗО до 29 декабря, Никита, Роман, Данил и Юрий Н – до 30 декабря, – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Напомним, что 30 августа 2022 года два местных жителя – Кирилл и Дениз – дома изготовили бомбу. Вечером они пошли к ТЭЦ-2, чтобы выбрать место для взрыва. Задуманное им не удалось осуществить, так как их задержала полиция. У них изъяли взрывчатое вещество и два детонатора.