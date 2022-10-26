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Общество26 октября 2022 10:28

В Тюмени закроют перекресток улиц Энергетиков и Парфенова из-за ремонта ливневки

Работы продлятся до 14 ноября
Кристина ДЕЙНЕКО
В Тюмени закроют перекресток улиц Энергетиков и Парфенова из-за ремонта ливневки.

В Тюмени закроют перекресток улиц Энергетиков и Парфенова из-за ремонта ливневки.

Фото: Тюмень - наш дом

Перекресток улиц Энергетиков и Парфенова в Тюмени перекроют с 29 октября до 14 ноября. По информации пресс-службы городской администрации, на этом месте планируется отремонтировать ливневую канализацию.

В ведомстве участников дорожного движения попросили обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.

Также автомобилистам подсказали, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Севастопольской и Текстильной.