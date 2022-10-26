На тюменских трассах осложнились дорожные условия из-за снегопада. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На тюменских трассах осложнились дорожные условия из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

Так, снег идет в Уватском районе (на участке с 437-го по 445-й километр федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск).

– Наряд ДПС несёт службу на 81-м километре автодороги Ишим – Казанское. Они предупреждают водителей, чтобы те сбавляли скорость с учетом дорожных и погодных условий, – отметили в ведомстве.

Сегодня, 26 октября, утром снег шел в Ишимском районе. В областной столице атмосферных осадков пока нет. Однако, по прогнозам местных синоптиков, снег можно ждать уже к понедельнику, 31 октября. До этого на территории Тюмени будет преобладать переменная облачность.