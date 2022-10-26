Тюменец избил сожительницу, не захотевшую делать алкогольный перерыв в копании картошки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступила информация из больницы, что к ним привезли жительницу села Каскара. У 43-летней женщины диагностировали телесные повреждения.

Участковый узнал, что женщину побил ее 44-летний безработный сожитель-рецидивист. Инцидент произошел во время копания картошки – этим делом была занята вся семья.

– Работники решили отдохнуть и выпить алкоголь, но потерпевшая была против. Поэтому и получила несколько раз кулаком по лицу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде подписке о невыезде.