В Тюмени 26 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 174 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 октября 2022 года увеличилось на 174. Всего с начала пандемии ковид подхватили 247 237 человек.

По состоянию на 26 октября 2022 года в стране госпитализирован за сутки 1 451 человек, количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах.

Выздоровели за сутки 11 517 человек, или на 10,8% меньше в сравнении с 25 октября 2022 года. Выявлено 7 518 новых случаев. Умерли за сутки 80 человек.