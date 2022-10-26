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Здоровье26 октября 2022 9:24

В Тюмени 26 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 174 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 октября 2022 года
Станислав Дейнеко
В Тюмени 26 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 174 человека.

В Тюмени 26 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 174 человека.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 октября 2022 года увеличилось на 174. Всего с начала пандемии ковид подхватили 247 237 человек.

По состоянию на 26 октября 2022 года в стране госпитализирован за сутки 1 451 человек, количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах.

Выздоровели за сутки 11 517 человек, или на 10,8% меньше в сравнении с 25 октября 2022 года. Выявлено 7 518 новых случаев. Умерли за сутки 80 человек.