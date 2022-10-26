Под Тюменью в серьезном ДТП пострадали женщина-водитель и две девочки. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 2-м километре подъездной дороги к поселку Демьянка Уватского района сегодня, 26 октября, около шести часов утра случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В нем пострадали 36-летняя водители и две девочки 10 лет.

– Женщина не выбрала безопасную скорость, и машина опрокинулась. Дети были пристегнуты ремнями безопасности на заднем сиденье, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что в настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что пять человек получили травмы в страшном ДТП, которое произошло 21 октября в 21.15 на пересечении улиц Троицкой и Промзона в Тюмени. На этом участке столкнулись BMW и «Фольксваген».