Сервис по прокату электросамокатов закрыл сезон в Тюмени

Электросамокаты вернутся в Тюмень весной 2023 года. Фото: Вадим Бегун

Электросамокаты вернутся в Тюмень весной 2023 года. А пока их аренда свернута по причине холодов.

Кстати, в этом году тюменцы больше всего катались по улицам Ленина, Герцена и Республики. В основном они добирались на этом транспорте по делам: от остановок общественного транспорта до дома или работы, от дома – до ТРЦ и деловых центров.

– Как только погода вновь станет комфортной для поездок на самокате, снег уйдет с улиц и установится плюсовая температура, электросамокаты вернутся с каникул. Вероятно, это произойдет в марте или апреле 2023 года, – отметили в компании, предоставляющей сервис по прокату транспорта.