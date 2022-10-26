Тюменка рассказала, что водитель не дал сдачи ее внучке и не остановился на остановке. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменка рассказала, что водитель не дал сдачи ее внучке и не остановился на остановке. Сообщение появилось в социальных сетях.

«Сегодня (25 октября. – Прим. ред.) произошел такой случай. Моя внучка 11 лет села в маршрутку № 51 на улице Циолковского примерно в 19.12 до остановки «Кардиоцентр». Мало того, что водитель не сдал сдачу 1 рубль, он еще и не стал останавливаться, так как на остановке ни кого не было, хотя ребенок подошел к выходу. Сказать «остановите» ребенок побоялся. Следующая остановка через мост! Время 19.20, темно, ребенок не знает вообще, куда ему идти!», – пишет женщина.

Комментаторы разделились на два лагеря – одни стали защищать водителя, другие хаять его за непрофессионализм и равнодушие: «Водители и маршрутки, и автобуса обязаны останавливаться на каждой остановке. На то он и общественный транспорт. Если не устраивает – иди работай в такси»; «Речь идет о ребенке. Можно и спросить у него, выходит он или нет. У самого, наверное, есть дети. Как бы он поступил, если бы такое получилось с его ребенком?».

В пресс-службе городской администрации отметили, что в подобных ситуациях нужно обращаться в МКУ «Тюменьгортранс» по телефону 8-800-250-07-22. Надо указать госномер транспорта, время, дату и прочую информацию.

– Специалисты отследят передвижение маршрута и отработают замечание с перевозчиком и водителем, – подсказали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске сестра оплатила проезд 9-летнему брату, которого хотела высадить кондуктор. Оплата у мальчика не проходила, но потом деньги все же списались.

Подробнее о ситуации рассказала мама мальчика Юлия Крохалева: «Дети ехали со школы, у каждого своя карта. Кондуктор сказал сыну, что оплата не проходит, мы тебя высадим на следующей остановке либо пусть сестра за тебя платит. Дочь оплатила проезд за него. А вечером сняли деньги с карты сына за проезд».