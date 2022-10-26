«Я вас всех сожгу, убью». Под Тюменью неадекватный наркоман сжег 4 квартиры

В Тюменской области наркоман сжег соседские квартиры. Фото: Ольга Крыльцова

В селе Мальково Тюменской области на полтора года в колонию загремел мужчина, который сжег четыре соседских квартиры. Суд вернул ему книги «Чимеевская святыня» и «Библия», а он должен выплатить материальный ущерб – 695 тысяч рублей.

Евгений Р. никогда не работал, постоянно «загуливал» и употреблял наркотики. Он разговаривал сам с собой дома и на улице, бегал с топором по двору, а еще постоянно что-то ломал в своей комнате, стучал в стены.

– Мужчина болезненно реагировал на замечания и сразу начинал скандалить. У него были плохие отношения со всеми жильцами дома, которые слышали через стену его угрозы: «Я вас всех сожгу, убью». Отец сделал сыну отдельный вход в комнату без туалета и воды. Тогда-то он и решил отомстить, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системе региона.

В итоге, закинувшись наркотиками, злоумышленник облил бензином свою комнату и поджег ее. Пострадали 4 квартиры, но обошлось без людских жертв. По подсчетам жильцов, материальный ущерб от пожара составил более 3 млн рублей.