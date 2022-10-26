В Тюмени Виктор Сухоруков рассказал об идее съемок фильма «Брат 3». Фото - Николай Смотров.

Народный артист России Виктор Сухоруков побывал в Тюмени, где прошел его творческий вечер – он представил зрителям моноспектакль «Счастливые дни». Кроме того, городской портал «Мегатюмень» организовал пресс-конференцию, где любимец публики ответил на самые волнующие вопросы от местных журналистов.

Один из таких вопросов – могла ли быть третья часть культовой киноленты «Брата»?

– Когда вышел «Брат 2», я понял, что нужно продолжение. Я приехал к Балабанову и сказал: «Даже если не получится – денег заработаем. Нам простят, если фильм будет неинтересный». С собой у меня были идеи и зарисовки к новой части. Но он ответил, что делать новый фильм не будет, потому что не знает этого времени. Это он сказал еще десять лет назад, – ответил Сухоруков.

Виктор Иванович также заявил, что если бы у него сейчас спросили, нужна ли третья часть «Брата», он бы ответил словами Балабанова: «Нет, без меня. Я не знаю этого времени».

Кстати, запись пресс-конференции доступна по этой ссылке.