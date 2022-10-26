Из крупного строительного магазина в Тюмени украли товаров на 150 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В полицию Тюмени позвонил руководитель строительного магазина и сообщил, что при учете товаров обнаружена недостача 25 катушек электропроводки общей стоимостью более 150 тысяч рублей. Участковый уполномоченный по камерам увидел, как в течение месяца двое мужчин брали со стендов электропроводку и просто выходили на улицу мимо кассы.

Задержанными оказались ранее неоднократно судимые за кражи местные жители 1967 и 1983 годов рождения. Они признались и рассказали следователю, что целый месяц приходили в торговый зал, брали корзину и наполняли ее мелкими товарами, чтобы скрыть лежащие на дне электрокабели.

– Затем в зоне магазина, где не было видеонаблюдения, злоумышленники снимали антикражные устройства, перекладывали товар в рюкзаки и проносили мимо кассы. Похищенное сдавали в другие строительные магазины, рынки или продавали знакомым, а деньги тратили на личные нужды, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.