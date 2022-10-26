Под Тюменью обчистили дом, в котором сгорели 7 пенсионеров

Под Тюменью обчистили дом, в котором сгорели 9 пенсионеров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменском районе осудили 36-летнего Андрея В., который обчистил дом. Интересно, что этот коттедж принадлежит Ольге Вильямсон, осужденной за гибель в страшном пожаре семи пенсионеров. Сделано это было, когда владелица нелегального пансионата для пожилых людей была в СИЗО.

Об этом здании воришке рассказал знакомый. Днем 30 сентября 2021 года он зашел туда и со стен свинтил восемь закопченных алюминиевых радиаторов стоимостью порядка 40 тысяч рублей, после чего на тележке вывез посудомоечную машину. Вильямсон заявила, что на момент пожара в доме была вся бытовая техника. Пропали люстры и даже лампочки.

– Причиненный материальный ущерб является для потерпевшей значительным, поскольку на момент хищения она не имела дохода, а на ее иждивении находится мать – инвалид первой группы. Без системы отопления дом непригоден для проживания, – отметили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Заявление о краже было написано только в мае 2022 года. Оперативники смогли в кратчайшие сроки раскрыть это преступление и задержать подозреваемого. Суд приговорил Андрея В. к 1 году лишения свободы условно.