Александр Моор: экономика Тюменской области работает стабильно и эффективно Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Объем работ в строительстве в августе 2022 года вырос в Тюменской области на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявил заместитель губернатора региона Сергей Шустов на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях антироссийских санкций, которое провел губернатор Александр Моор. По словам главы региона, несмотря на ограничения, региональная экономика работает стабильно и эффективно.

Сергей Шустов подчеркнул, что на всех объектах, которые строятся за счет бюджета, все идет по графику.

Что касается сектора АПК, то аграрии успешно завершают уборку урожая. Как отметил заместитель губернатора Владимир Чейметов, на середину октября 2022 года убрано 93% урожая зерновых культур, причем урожайность заметно выше, чем год назад.

Говоря о положении дел на региональном рынке труда, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров подчеркнул, что в последнее время оно практически не изменилось.

– Безработица не просто остается на минимальном уровне, а продолжает снижаться, – сообщил Александр Сидоров.

По итогам заседания губернатор поручил продолжить мониторинг ситуации во всех отраслях экономики. Это позволит при необходимости принимать оперативные управленческие решения для обеспечения экономической и социальной стабильности, подчеркнул глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что Тюменская область занимает стабильное место в российской экономике, и это позитивное явление. В нынешних реалиях в перспективе Тюменской области может быть интересен «глобальный разворот на Восток и на Юг» из-за географического положения региона.