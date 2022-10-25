Финансирование реализации нацпроектов в Тюменской области превысило 74 процента от плана на 2022 год Фото: Татьяна Коркина

По данным на конец сентября 2022 года, финансирование реализации нацпроектов в Тюменской области превысило 74 процента от плана на 2022 год. Об этом заявил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на совещании по реализации национальных проектов, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, общий объем финансирования нацпроектов в Тюменской области из федерального и регионального бюджетов в этом году должен составить более 18,6 млрд рублей.

– Уже профинансированы затраты на общую сумму свыше 13,8 миллиарда рублей, - сообщил Максим Скворцов.

В числе тех региональных проектов, которые входят в нацпроекты, профинансированы на 100%:

- «Безопасность дорожного движения»;

- «Содействие занятости»;

- «Информационная безопасность»;

- «Спорт – норма жизни»;

- «Культурная среда».

Более чем на 90% профинансированы региональные проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, ликвидации непригодного жилья и повышению безопасности дорожного движения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана финансирования национальных проектов в 2022 году.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2022 году потратят более 700 млн рублей. В регионе продолжат оснащение сосудистых центров, онкологического диспансера и межрегиональных центров амбулаторной онкологической помощи. Всего же в этом году на реализацию нацпроектов в Тюменской области выделили 18,4 млрд рублей.