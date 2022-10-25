Тюменской области предрекли «разворот» экономики в сторону Китая, Ирана и Индии Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область занимает стабильное место в российской экономике, и это позитивное явление. Такое мнение выразил руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий, профессор, заведующий лабораторией региональных политических исследований Высшей школы экономики, профессор МГИМО Ростислав Туровский во время «Губернаторских чтений», которые провел губернатор региона Александр Моор.

По его словам, в нынешних реалиях в перспективе Тюменской области может быть интересен «глобальный разворот на Восток и на Юг» из-за географического положения региона.

– Тюмень – первый русский город в Сибири, а Тобольск – ее древняя столица. Сегодня Тюменская область – приграничный регион. Поэтому существует потенциал развития отношений с Центральной Азией, дальнейшего движения и на Восток, в сторону Китая, и на Юг, в направлении Ирана и Индии, – отметил Ростислав Туровский.

По мнению губернатора Александра Моора, в российском пространстве складываются новые балансы, образуются новые точки роста – и это все напрямую касается Тюменской области. Регион не существует сам по себе, Тюменская область – это органичная и немаловажная часть Российской Федерации.

– Мы – субъект, а не объект. Мы самостоятельно думаем и действуем, принимаем решения, выбираем траекторию совместного с союзниками движения в будущее, – подчеркнул губернатор.

По мнению Туровского, у Тюменской области есть репутация организационного и инновационного центра, поэтому в этой логике возможно дальнейшее развитие многих отраслей экономики.

– Тюменская область может быть центром создания эффективных практик межрегионального сотрудничества и кооперации, – подчеркнул лектор.

В свою очередь Александр Моор подчеркнул, что регион может развиваться как сервисный центр для топливно-энергетического комплекса. Мировая потребность в энергии сокращаться не будет, поэтому «тюменские компетенции в сфере ТЭК могут быть востребованы не только в России, но и за рубежом».