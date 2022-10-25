Тюменец обнаружил гранату во дворе многоквартирного дома на улице Дружбы Народов

Фото: Андрей Матяшев, паблик "ЧС Тюмень"

Сегодняшним вечером, 25 октября, во дворе многоквартирного дома №163 на улице Дружбы Народов можно было увидеть полицейские машины и оперативников с собаками. Причина этого - поступивший вызов о найденной гранате. К счастье, боеприпас оказался учебным, поэтому никто не пострадал.

– Специалисты ведомства провели обследование и идентифицировали находку как учебную гранату, не представляющую опасности для окружающих, – рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Сообщается, что нашел гранату местный житель. Именно он, проявив бдительность, и вызвал экстренные службы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в районе Туры нашли гранату Миллса образца 1915 года со следами коррозии. Позже ее уничтожили сотрудники Росгвардии.