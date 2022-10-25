Строительство первого дома в цифровом микрорайоне Тюмени – на финишной прямой

Уже в декабре жильцы получат ключи от квартир.

В первом цифровом микрорайоне Сибири ЖК «Домашний» завершается строительство первого дома под названием «Сибирский». Уже в декабре он будет введен в эксплуатацию и начнет встречать первых новоселов.

Меньше чем за год федеральный застройщик «Страна Девелопмент» завершил строительные и монтажные работы. Сейчас уже ведется отделка парадных и квартир. На 70% завершено благоустройство двора.

Тем, кто хочет сделать себе подарок на Новый год и купить квартиру в первом доме современного микрорайона, стоит поторопиться – в продаже осталось всего 30 квартир.

Новый ЖК станет воплощением современных подходов к цифровизации и созданию комфортной среды. Каждая квартира комплекса будет оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID, лифт автоматически спустится на первый этаж, когда житель дома зайдет в парадную. Паркинг автоматически будет узнавать машины по номерам, а во дворах будут USB-розетки для смартфонов.

Как и другие, уже реализованные проекты – ЖК «Европейский берег», «Звездный», «Колумб», «Сердце Сибири» – застройщик строит микрорайон по принципу «город в городе». Жителям жилого комплекса не нужно покидать микрорайон, чтобы закрыть большую часть своих вопросов. На первых этажах жилых домов открываются магазины и аптеки, различные салоны, кафе и пекарни, центры и студии дополнительных занятий.

Все квартиры сдаются в предчистовой отделке.

Всего в «Домашнем» будет 24 дома, которые соединит длинный пешеходный бульвар с зонами для игр, спорта и отдыха. Общая площадь всего ЖК поражает масштабом – более 51 га станут большим уютным пространством. Строительство всего микрорайона будет завершено в 2026 году.

Строительство ЖК «Домашний» будет завершено в 2026 году.

Помимо первого «Сибирского» сейчас в ЖК продаются квартиры еще в двух домах – «Зодчих» и «Таежный». Оба дома планируют сдать в четвертом квартале 2023 года.

Переезд в ЖК «Домашний» – это жизнь в тихой части города рядом с зелеными парками, но при этом с развитой и комфортной инфраструктурой.

Узнать подробнее о застройщике, проверить ход строительства, выбрать подходящую квартиру можно на сайте www.strana.com.