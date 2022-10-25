В деревне Заворуева Юргинского района построили газопровод протяженностью 1,2 км

В деревне Заворуева Юргинского района завершено строительство линейной части уличного газопровода протяженностью 1,2 км и газопроводов-вводов к жилым домам. Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, работы велись в рамках программы газификации Тюменской области на 2019 – 2028 годы. Сейчас строители работают над обвязкой газового кранового узла в деревне Заворуева. Благодаря проведенным работам газифицированных населенных пунктов в Тюменской области в конце 2022 года станет больше.

По данным департамента, на конец сентября 2022 года в Тюменской области в рамках догазификации с гражданами заключили свыше 12,7 тысячи договоров, 51% из которых выполнен. Газ подвели к земельным участкам людей без привлечения их денег, почти 3 тысячи семей стали счастливыми потребителями природного газа. Больше всего подключившихся к сетям – в Тюменском районе (991 домовладение), Тюмени (353 домовладения), Заводоуковском городском округе (253 домовладения) и Исетском районе (199 домовладений).

Догазификацией активно занимаются сотрудники «Газпром газораспределение Север». В работах задействованы 19 бригад: с 1 по 29 сентября 2022 к газовым сетям подключили 850 домовладений, что 2,2 раза больше, чем в августе 2022 года.

КОНКРЕТНО

Как подать заявку на подключение в рамках догазификации?

- в офисах АО «Газпром газораспределение Север» или через МФЦ по месту жительства;

- на сайте АО «Газпром газораспределение Север»;

- на портале единого оператора газификации ООО «Газпром газификация» https://connectgas.ru;

- через портал Госуслуг.