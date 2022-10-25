Фермеры маркетплейса РСХБ «Свое Родное» в тюменском ресторане #СибирьСибирь. Фото - ru.freepik.com.

4 ноября с 12.00 до 16.00 «Вкусная пятница» Россельхозбанка в Тюмени состоится в новом формате. Впервые в мероприятии примут участие не только фермеры, но и ресторан.

В Тюмени мероприятие пройдет в ресторане Дениса Иванова #СибирьСибирь. Продукцию представит Ялуторовская сыроварня «Сырный Профи» с производством сыров по традиционным рецептам с адаптацией под молоко уральских коров и коз

Сотрудничество маркетплейса «Свое Родное» с местными фермерами и ресторанами позволяет быстро и удобно покупать качественные, натуральные продукты для всей семьи.

– Маркетплейс «Свое Родное» поддерживают добрую традицию личных встреч и живого общения. А фермерские продукты помогут объединить всех за одним столом, – отмечает директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.

Помимо Тюмени акция также пройдет в Новосибирске и Москве, всего участие в ней примут 12 ресторанов сети Дениса Иванова и 9 фермерских хозяйств.

Местные фермеры представят натуральную качественную продукцию для дегустации и покупки. Свежая рыба, натуральные колбаса и ветчина, изысканные сыры, качественные полуфабрикаты, экологичная молочная продукция и многое другое – все это гости смогут купить на мероприятии или заказать доставку на дом.

Совместно с ресторанами маркетплейс «Свое Родное» тщательно подошел к выбору лучших фермеров в регионах Москвы, Тюмени и Новосибирска.

У участников есть возможность заранее оформить свой заказ и забрать продукцию фермера по выгодной цене. Для этого не придется ехать на ферму или оплачивать доставку – достаточно будет прийти в ресторан. С помощью приложения Россельхозбанка «Свое Родное» жители смогут собрать свою фермерскую корзину с бесплатной доставкой до одного из ресторанов-участников «Вкусной пятницы».

Организаторы также договорились о специальных условиях для покупателей на первый заказ. Подробности по каждому фермеру-участнику можно найти на сайте «Свое Родное».