Один из корпусов школы №5 в Тюмени закрыли на карантин. Фото: c cайта 2ГИС

Один из корпусов школы № 5 в Тюмени закрыли на карантин. Это сделано для того, чтобы не допустить распространение вирусных инфекций.

По сведениям среднего общеобразовательного учреждения, ученики с 1-х по 11-е классы до конца недели будут учиться дистанционно. После этого они уйдут на каникулы, которые продлятся до 6 ноября.

Напомним, что с 1 сентября все школы Тюменской области начали учебный год в обычном, очном режиме. Решения о закрытии классов и групп на карантин и переводе школьников на дистант будут приниматься учетом эпидемиологической обстановки.