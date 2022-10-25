На Метелевском водозаборе в Тюмени горит полиэтилен. Фото: Тюмень - наш дом

На Метелевском водозаборе в Тюмени горит полиэтилен. Горожане заметили сильное задымление и испугались.

Взялась их успокаивать пресс-служба городской администрации. В ведомстве заявили, что в месте складирования мусора и остатков полиэтилена произошло возгорание.

По сведениям компании «Росводоканал Тюмень», специалисты очень быстро отреагировали на происшествие, вызвали спасателей и предприняли необходимые меры, чтобы обеспечить локализацию огня и обезопасить соседние объекты. Водоочистные сооружения работают в штатном режиме.

– Сообщение о пожаре поступило в 15.59. Горел полиэтилен и пластиковые трубы на строительной площадке. В настоящее время пожар локализован на площади 50 квадратных метров. На месте продолжают работать 16 человек и 5 единиц техники, – прокомментировали в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Водоснабжению города ничего не угрожает.