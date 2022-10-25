Делегация из Египта осталась под впечатлением от качества тюменской продукции и производственных мощностей

Египетские предприниматели побывали в Боровском индустриальном парке Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Представители египетских предприятий побывали с деловым визитом в тюменском индустриальном парке «Боровский». Коллеги-предприниматели с африканского континента остались под большим впечатлением от качества тюменской продукции и производственных мощностей резидентов индустриального парка.

Во время посещения производственных компаний индустриального парка (ООО «НПП «Сиббурмаш», ООО «Тюмень-Прибор», ООО «ЭнергоТехсервис») египетские партнеры провели с тюменцами переговоры о потенциальном сотрудничестве и встретились с компаниями, заинтересованными в экспорте на рынок Африки и Ближнего Востока. Стороны выявили взаимный интерес во взаимовыгодном сотрудничестве, так что вполне возможно, что эта встреча – лишь начало пути в развитии тюменско-египетских торгово-экономических отношений.

Отметим, что деловой визит иностранцев организовал Центр поддержки экспорта при поддержке Союза Тюменской промышленной палаты Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в сотрудничестве с Тюменской областью заинтересован и Казахстан. Так, например, в 2019 году делегация Республики побывала с визитом на тюменском заводе «Профмодуль», организованном Центром поддержки экспорта Тюменской области. Именно он стал инициатором сотрудничества между местными промышленниками и казахстанскими предпринимателями, заинтересованными в тюменской продукции.

До всем известных событий в сотрудничестве с российскими торговыми представителями были заинтересованы Бельгия, Люксембург, Азербайджан, Узбекистан, Сербия, Армения и Иран. Например, Сербию и Армению интересовали поставки тюменских пило- и стройматериалов, а также пищевой продукции. Страны Западной Европы интересовались взаимодействием в сфере экологии, привлечением инвестиций в нефтехимические и нефтегазовые проекты.