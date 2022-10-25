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Общество25 октября 2022 11:30

Вклад «Золотой сезон» Банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших сезонных вкладов

Вклад «Золотой сезон» Банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших сезонных вкладов.

Вклад «Золотой сезон» Банка Уралсиб возглавил рейтинг лучших сезонных вкладов.

Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Вклад «Золотой сезон» возглавил рейтинг лучших сезонных рублёвых вкладов в октябре 2022 года, подготовленный порталом Выберу.ру.

При составлении рейтинга эксперты учитывали не только уровень процентной ставки по договору, но и такие факторы, как срок и минимальная сумма вклада, порядок начисления процентов, включая капитализацию, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия, дополнительные возможности для вкладчиков, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.

Вклад «Золотой сезон» можно открыть в любом офисе банка либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. Срок размещения вклада – 181 и 367 дней. Процентная ставка по вкладу «Золотой сезон» составляет от 5,95% до 8,35% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Пополнение и расходные операции, а также автоматическое продление вклада не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.

Более подробно узнать об условиях вклада «Золотой сезон», а также других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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